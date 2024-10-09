Şişli Belediyesi, 'Temiz Şişli Hareketi'ni başlattı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:39

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:40

İstanbul Şişli Belediyesi, ilçede yıllardır devam eden temizlik sorununa karşı ‘Temiz Şişli Hareketi’ni başlattı.

Kampanya kapsamında yapılacak çalışmalar ve temin edilen yeni araç filosu için Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Tanıtım toplantısına Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi meclis üyeleri ve Şişli Belediyesi Temizlik İşleri personelleri katılırken Belediye Başkanı Şahan, 10 yıllık bir stratejiyi içeren ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ile ortaklaşa hazırlanan Temiz Şişli Eylem Planı'nı anlattı.

TEMİZLİK FİLOSU YENİLENDİ

Kampanya kapsamında satın alınan 5 bin yeni çöp konteynerı ile belediyeye ait konteyner sayısı 3 katına çıkarılırken belediyenin temizlik filosuna 67 yeni çöp aracı kazandırılarak temizlik vardiyası sayısı 3'e çıkarıldı.

Toplantıda, günün 24 saati temizlik hizmeti verecek Şişli Tim Ekibi'nin hizmete girdiği duyurulurken çevreyi kirletenlere yönelik ceza kesileceği, belediyenin temiz iş yeri protokolüne uyan esnafın da ödül ve teşviklerle destekleneceği kaydedildi.

'KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINI YÜCELTECEĞİZ'

Tanıtım toplantısında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Kente yönelik temizlik işlerini belediyenin mecburen yaptığı ve rutine bağladığı bir iş olmaktan çıkarıyoruz. Bunun yerine, belediye ile yurttaş arasında yeni, dayanışmacı, sorumluluğa dayalı bir toplumsal sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı bir seferberlik hali olarak 'Temiz Şişli Hareketi'ni başlatıyoruz” dedi.

Şişli'nin gündüz vakti 3 buçuk milyon, gece vakti ise 270 bin nüfusa sahip olduğunu ve İstanbul'da yaşayan her 5 kişiden 1'inin çöpünün Şişli Belediyesi tarafındam temizlendiğinin altını çizen Şahan, "20 yıldır giderek artan bir taşeronlaşma neticesinde, cumhuriyetin kadim kurumlarının adeta kolonları kesilmiştir. Biz belediye olarak hizmet verebildiğimiz, yurttaşın da hak ettiği hizmeti alabildiği, böylece hep birlikte özgüven kazandığımız ve güçlendiğimiz bir Türkiye istiyoruz. Kamu hizmeti anlayışını yeniden yücelteceğiz” diye konuştu.