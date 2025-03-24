Şişli Belediyesi'nde kayyum göreve başladı: İmamoğlu ile Şahan afişleri toplatılıyor!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:30

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:31

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının da aralarından bulunduğu 106 kişi hakkında terör ve yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 19 Mart'ta gözaltına alınan isimler dün hakim karşısına çıktı ve tutuklamalar gerçekleşti.

İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasından tutuklanırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak göreve getirildi.

Karar, yurttaşlar tarafından tepkilere neden olurken Şişli Belediyesi'nin etrafı polis ablukasına alındı.

AFİŞLER TOPLATILIYOR

Şişli Belediyesi kayyumu, Şişli Belediyesi çevresindeki İmamoğlu ve Şahan afişlerini toplatıyor.