Yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yurttaşlara seslendi: 'Belediyemize, irademize, geleceğimize sahip çıkın!'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 08:45

Güncelleme: 24.03.2025 - 08:46

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 'kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Tutuklanan Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırılarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum atandı.

Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Şişli Halkı,

Şişli Belediyemiz sabaha karşı 05.00 sularında kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı.

Herkes bilmelidir ki, Şişli Belediyesi sizindir.

Kentimizin vicdanlı tüm yurttaşlarına sesleniyorum: Belediyemize, irademize, geleceğimize sahip çıkın.

Bir kez daha vurguluyorum: Haklıyız, kazanacağız!"