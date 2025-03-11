Şişli Belediyesi'nden 'soruşturma' açıklaması!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:37

Güncelleme: 11.03.2025 - 15:37

CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine 'terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun yankıları sürerken, Şişli Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

"TARAFIMIZA ULAŞAN BİR BİLGİ BULUNMUYOR"

Kamuoyunun operasyon ile ilgili doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Şişli Belediyesi kurumsal kimliği ön plana çıkarılarak basında bazı yayınların yapıldığı görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu yayınlara dair açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Haberlere konu edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2014-2016 yıllarında gerçekleştiği iddia edilen bazı mali işlemlerle ilgili gözaltı kararları verildiği bilgisi yer almaktadır.

Devam eden ve gizlilik kararı alınan soruşturmaya ilişkin tarafımıza ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak konu hassasiyetle takip edilmekte, sürecin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesi hususunda katkı sunma irademizin bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Şişli Belediyesi, her zaman hukukun üstünlüğüne ve şeffaf yönetime inanmış, hesap verebilirlik ilkesiyle hareket eden bir kamu kurumudur. Bu bilinçle tüm birimlerimizle halkımıza hizmet etmeye devam etmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."