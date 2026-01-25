Şişli'de Durdona Khakımova'nın cesedini konteynerde bulan hurdacı konuştu

Şişli'de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cansız bedenini çöp konteynerinde bulan hurdacı Okan Çetinbaşlar, dün gece yaşananları anlattı.

Çetinbaşlar, "Ben çöplere çıkıyorum, ek iş olarak hurda topluyorum. Dün akşam da yukarıdaki ve buradaki çöp konteynerlerine baktım. Burada bir şey bulamayınca aşağıdakine gittim. Çöpleri ayıklarken siyah bir torba buldun. Yırttığımda içinden çarşaf çıktı. Düğümlenmiş şekilde olan çarşafı açamadım. İçinde kıyafet, çamaşır var sandım, kaldırmaya çalıştım. Kaldıramayıp poşeti altına doğru yırtınca kan izlerini gördüm. Şoka girdim, elim ayağım boşaldı" dedi.

POLİS 'HAYVAN OLABİLİR Mİ?" DİYE SORDU

O sırada ne yapacağını bilemez hale geldiğini söyleyen Okan Çetinbaşlar, şöyle devam etti:

"Ne olduğunu anlamak için dokundum. Sıcaklık hissedince içinde ceset mi var diye aklımdan geçirdim. Hayvan olsa kaldırabilirim diye düşündüm. Kaldıramadığım için ceset olduğunu anlayıp direk karakola gittim. Karakolun kapısındaki polise, 'Abi sanırım torbanın içinde ceset buldum' dedim. Olayı anlatınca memur arkadaş önce 'hayvan olabilir mi?' diye sordu. Sonra polis arkadaşlarla birlikte geri döndük. Onlara çıkarmalarında yardım ettim. İçini açtıklarında cansız bedene rastladık."