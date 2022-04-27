Şişli Etfal Hastanesi için tadilat ihalesine çıkılması protesto edildi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:52

Şişli Etfal Dayanışması üyeleri, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Şişli Etfal Hastanesi’ne İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü birimlerini yerleştirmek için tadilat ihalesine çıkılmasını, kollarına siyah bantlar takarak protesto etti.

İhale öncesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen Şişli Etfal Dayanışması üyeleri “Şişli Etfal kapatılmasın” yazılı yelekler giyip “Etfal’e çöktürmeyiz”, “Etfal’i geri istiyoruz” ve “Etfal’e dokunma” yazılı dövizler taşıdı.

Şişli Etfal Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:

“BİR TARİHİN ORTADAN KALDIRILMASI TEHDİDİNE KARŞI BİR ARAYA GELDİK"

"Bugün burada, bir asırdan daha fazladır kamusal sağlık hizmeti veren Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi’nin, aslında sağlık hizmeti denince akla gelen bir alanın değil bir tarihin ortadan kaldırılması tehdidine karşı bir araya geldik. 2010 yılında yapımı başlayan Seyrantepe Hastane binası, daha sonra yılan hikayesine döneni inşaat süreci ile birlikte 2021 yılında tamamlanmış ve Şişli Etfal Hastanesi’nin bir kısmı buraya, kalan kısmı da yine planlama konusundaki yetersizlikten kaynaklı Sarıyer’e taşınmıştır.

"HASTANE YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ TAŞINDI"

Bu taşınma sürecinin en başından beri Şişli Etfal Dayanışması olarak, defalarca taleplerimizi, fikirlerimizi kamuoyuyla ve yöneticiler ile paylaştık. Taşınmayla birlikte, zaten krize girmiş sağlık sisteminin de etkisi ile on binlerce insanın hizmet aldığı bu bölgede sağlık hakkına erişmekte ciddi sıkıntıların ortaya çıkacağını vurguladık. Yaşlıların, engellilerin, gebelerin ve çocukların sağlık hizmetine ulaşımda büyük problemler yaşayacağını ve yeni yapılan hastanenin gerek konumu gerekse stat ile yan yana olmasının özellikle acil sağlık hizmetlerine yapacağı etki konusunda uyardık. Tüm uyarılarımıza rağmen pandemi döneminde alelacele, yangından mal kaçırır gibi taşınma işlemi gerçekleştirildi. Maalesef bu süreçte yaptığımız tüm uyarıların bir bir gerçekleştiğine tanık olduk.

"BÜROKTARLAR VE YÖNETİCİLER PLANLARDAN BİHABERDİ"

Mücadelemizin en başından beri, taşınma sürecinde var olan hastane binasına ne olacağını ve bu bölgede nasıl bir planlama yapılacağını sorduk. Bu sorular, yetkililere sorduğumuz temel soruların en başında geliyordu. Sorularımıza yeterli bir cevap verilmemiş, halkın yararına çalışması gereken bürokratların, yöneticilerin Şişli Etfal’e dair yapılan planlamadan bihaber olduğu defalarca ortaya serilmiştir. Binanın taşınma gerekçesi konusunda hepsinin ilk baştan beri dillendirdiği tek bir cevap vardı; o da binanın depreme dayanıksız olduğu, bu yüzden hastanenin taşınması gerektiği ve bu konuda ellerinde bilimsel raporların olduğudur. Bizler, sağlık hizmeti alan, veren yurttaşlar olarak sürecin başından beri hastane binamızın güçlendirilmesini, güçlendirilemiyorsa yıkılıp yerinde yeniden yapılmasını; nitelikli, kamusal sağlık hizmetinin verilmesini talep ettik.

"ÇÜRÜK DENİLEN BİNA İÇİN BUGÜN BURADA İLGİNÇ BİR İHALE YAPILIYOR"

Tüm bu gelişmelere nazaran bugün burada ilginç bir ihale yapılacaktır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ‘çürük’ denilen, ‘güçlendirilmeye uygun değil’ denilen hastane binasının 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. katlarının herhangi bir güçlendirme çalışmasına gerek duyulmaksızın iç tadilat ve dekorasyonunun yapılmasını ihale edilmekte ve bu katlara kendisi taşınmayı planlamaktadır.

"ASIL AMAÇ HASTANENİN ÇOK DEĞERLİ OLAN ARAZİSİNE ÇÖKMEK"

Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Asıl amaç, hastaneyi boşaltıp 36 bin 525 metrekarelik son derece değerli arazisine çökmek, o arazi üzerinde yeni rant projeleri hayata geçirmek mi? Bize niye yalan söylediniz? ‘Çürük’ dediğiniz, ‘yıkılacak’ dediğiniz bu binaya, doğruysa nasıl taşınmayı planlamaktasınız; müdürlüğünüzde çalışan emekçilerinizi düşünmüyor musunuz? Dediğiniz yalansa bu planlama sonucu boşalttığınız ve taşıdığınız hastanemize ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan, bu yüzden sağlık hizmeti alamayan ve zarar gören halka karşı sorumluluğu alacak mısınız?”

“DERHAL İHALE İPTAL EDİLSİN"

Dayanışma üyeleri, taleplerini şöyle sıraladı:

- “Derhal bu akıl dışı tadilat ihalesinin iptal edilmesini;

- Hastanemizin 123 yıldır bulunduğu alanda, tam teşekküllü, modern binalar da inşa edilerek nitelikli, kamusal sağlık hizmeti verilmesini;

- Hastane binamızın bulunduğu alanın 123 yıldır sağlık hizmeti verilen bir tarihi olduğunun, bunun bizim mirasımız olduğunun unutulmamasını, rant odaklı bir planlamanın akıllara bile getirilmemesini;

- Etfal Hastanesi, tarihsel deneyimi ve birikimi ile Seyrantepe, Sarıyer ve yeniden yapılacak Şişli’deki binalarda sağlık hizmeti verebilecek kapasitededir. Sağlık hakkının uluslararası hukukta korunan en temel insan haklarından biri olduğu bilinciyle üç hastanede de sağlık hizmeti verilecek şekilde planlanma yapılmasını talep ediyoruz.”