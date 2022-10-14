Şişli Etfal'e giden motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı

14 Ekim 2022 Cuma, 09:41

İstanbul Seyrantepe’deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı.

Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. direnince taraflar arasında arbede yaşandı.

Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.