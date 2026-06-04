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Şişli metrosunda yolcunun cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Şişli metrosunda yolcunun cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı

4.06.2026 10:13:00
Güncellenme:
DHA
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Şişli metrosunda yolcunun cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Gayrettepe metrosunda bir kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli çaldıkları cep telefonu ile yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Olay, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Şişli Gayrettepe istasyonunda 24 Mayıs’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir yolcunun yanına yanaşan 2 şüpheli, yankesicilik yöntemiyle yolcunun cep telefonunu alıp kaçtı.

Yolcu telefonunun çalındığını anlayınca şüphelilerin peşinden koşsa da yakalayamadı. Yolcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.G ve İ.R olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheliler, çaldıkları cep telefonu ile yakalandı.

Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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