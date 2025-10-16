Sisli Vadi davası duruşmasında, mahkeme başkanına tepki gösteren mağdur anneye tutuklama kararı kaldırıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin duruşmada hak arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talebinde, “Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı katılan Safiye YAŞA'nın Mahkememiz 16/10/2025 tarihli duruşma sırasında katılanın uyarılmasına rağmen heyete bağırması, usulüne aykırı şekilde Mahkeme heyetine karşı aykırı beyanlarda bulunduğu, Mahkeme başkanının sözünü keserek tekrardan devam ettiği, CMK 203/3. Hükmü gereğince duruşma düzenini bozmaması gerektiği kendisine anlatılmasına rağmen davranışlarına devam ettiği görüldüğünden,

Katılan Safiye YAŞA'nın CMK 203/3. Maddesi gereğince 2 (iki) gün disiplin hapsine alınması karar verilmiş olup,

Gereğini bilgilerinize rica ederim” denildi.

İTİRAZ SONRASI KARAR KALDIRILDI

Safiye Yaşa’nın, mahkemenin disiplin hapsine hükmetmesinin hemen ardından, iki hafta önce Kırklareli’nde bir görüşme yaptığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la telefonla görüştüğü ve yaşananları anlattığı öğrenildi. Tunç’un, görüşmede Yaşa’yı sakinleştirdiği ve konuyla ilgileneceğini söylediği ifade edildi. Aynı sırada avukatı da kararın kaldırılması için dilekçe verdi. İtiraz üzerine anne Yaşa hakkındaki hapis kararı kaldırıldı.