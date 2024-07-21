Şişli'de 4 katlı binada yangın!

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 13:33
Şişli'de 4 katlı binada yangın!
Abone Ol google-news

Teşvikiye Mahallesi Kıvanç Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Şişli haberleri Bina haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Yunanistan'da dün 68 noktada orman yangını çıktı

Yunanistan'da dün 68 noktada orman yangını çıktı
Adana'da orman yangını: Bölgede soğutma çalışması sürüyor

Adana'da orman yangını: Bölgede soğutma çalışması sürüyor
Nargile keyfi yangınla sonlandı!

Nargile keyfi yangınla sonlandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler