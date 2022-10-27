Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Şişli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardakiler mahsur kaldı. Dumandan etkilenenleri itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.
İstanbul Şişli'de 4 katlı binanın giriş katında saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların üst kata dolması nedeniyle evlerinden çıkmayanlar balkona ve çatıya çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Yaralı, sedye ile ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.
Binanın üst katından itfaiye merdiveniyle indirilen Sofi Yavuyarım "Yangın en alt katta çıktı. Dumandan göz gözü görmüyordu. En üst katta mahsur kaldık. Duman soluyoruz, ölüyoruz diyoruz. İtfaiye geldi. Bizi merdiven ile indirdi. Yaşadığımıza ne bileyim mucize. Ben rahatsızım. Astımım var. Çok yoğun duman vardı" dedi.
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