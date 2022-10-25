Düzce'de çıkan yangın madeni yağ deposuna sıçradı
Düzce'de ağaç kaplama fabrikasının kazan dairesinde çıkan ve yanındaki madeni yağ deposuna sıçrayan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Düzce'nin Doğanlı köyündeki ağaç kaplama fabrikasının kazan dairesinde, saat 15.30 sıralarında buhar kazanının patlaması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, kaplama fabrikasının yanında bulunan madeni yağ fabrikasının deposuna sıçradı.
Bölgeye sevk edilen Düzce, Kaynaşlı, Çilimli ve Cumayeri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü.
İki fabrikada da hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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