Şişli'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!
Şişli'de 5 katlı binada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokatlı saldırı
- Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü
- 4 saatlik ekonomi zirvesi sona erdi
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- Saray'dan kim sızdırdı?
- Kanada’ya büyük göç!
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor
- 'Hasar tespit' tamamlandı
- İmamoğlu'ndan Adalar açıklaması