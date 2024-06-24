Şişli'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!

Şişli'de 5 katlı binada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:45
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İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.


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