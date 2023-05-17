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Şişli'de 5 katlı binanın bodrum katında yangın: 3 yaralı

İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 07:37
Şişli'de 5 katlı binanın bodrum katında yangın: 3 yaralı
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Gülbağ Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında Çulluk Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri alevleri görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YURTTAŞLAR YARDIM ETTİ

Bu sırada dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen yabancı uyruklu 1'i çocuk 3 kişi yurttaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir taraftan da üst katları saran duman nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri sokakta önlem alırken, sağlık ekipleri de daireden çıkarılan yaralılara müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.


Şişli Yangın

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