Hatay'daki çadır kentte yangın: İnceleme başlatıldı!
Hatay'daki çadır kentte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangın, paniğe neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan 11 kentten biri olan Hatay'da kurulan çadır kentte yangın çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde, depremzedelerin konaklaması için kurulan çadır kentte, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenler, tedirginlik yaşadı. Halkın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, yaklaşık yarım saatte söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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