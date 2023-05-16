2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Hatay'daki çadır kentte yangın: İnceleme başlatıldı!

Hatay'daki çadır kentte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangın, paniğe neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:27
Hatay'daki çadır kentte yangın: İnceleme başlatıldı!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan 11 kentten biri olan Hatay'da kurulan çadır kentte yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde, depremzedelerin konaklaması için kurulan çadır kentte, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenler, tedirginlik yaşadı. Halkın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, yaklaşık yarım saatte söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. 


antakya çadır kent deprem depremzede hatay kahramanmaraş Yangın

İlgili Haberler

Adıyaman'da çadır kentte yangın paniği!

Adıyaman'da çadır kentte yangın paniği!
Hatay’da bir kız çocuğu çadır kentte öldürüldü, kadınlar isyan etti: Güvenliğimiz yok

Hatay’da bir kız çocuğu çadır kentte öldürüldü, kadınlar isyan etti: Güvenliğimiz yok
Adıyaman'daki çadır kentte yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı!

Adıyaman'daki çadır kentte yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı!

En Çok Okunan Haberler