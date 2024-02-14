Şişli'de akrabaların meydan kavgası kamerada!

Şişli'de akrabalar arasında meydan kavgası çıktı. Tarafların sopalarla birbirine saldırdığı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:50
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Olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi’nde bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle meydan kavgası çıktı.

Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada kadın ve erkekten oluşan kalabalık grup birbirine saldırdı.

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

Bir anda tüm mahallenin dahil olduğu kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak güçlükle ayırabildi.

Yaşananların ardından kavga sona ererken o anlar bir başka yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis tarafları gözaltına aldı.


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