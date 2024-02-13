İstanbul'da 'kemerli' yol verme kavgası
Kağıthane Çağlayan’da motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme kavgasında ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan araç sürücüsü önce motosikleti tekmeledi ardından da pantolonundan çıkardığı kemerle motosiklet sürücüsüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde bir motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.
Sözlü tartışmada seslerin yükselmesiyle birlikte taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. O esnada araç sürücüsü yerde bulunan motosikleti tekmelemeye başladı.
TEKME ATIP KEMERLE SALDIRDI
Ardından pantolonundan çıkardığı kemerle tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle araç sürücüsü güçlükle sakinleştirildi.
O anlar bir yurttaşın cep telefonuna yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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