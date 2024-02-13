İstanbul'da 'kemerli' yol verme kavgası

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:16

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:07

Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde bir motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.

Sözlü tartışmada seslerin yükselmesiyle birlikte taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. O esnada araç sürücüsü yerde bulunan motosikleti tekmelemeye başladı.

TEKME ATIP KEMERLE SALDIRDI

Ardından pantolonundan çıkardığı kemerle tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle araç sürücüsü güçlükle sakinleştirildi.

O anlar bir yurttaşın cep telefonuna yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.