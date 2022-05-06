Şişli'de ayakkabı bağlama bahanesiyle hırsızlık

Şişli'de kafede ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, yerde duran çantanın içindeki cüzdanı çaldı. Şüpheli 3 arkadaşıyla kafeden kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
06 Mayıs 2022 Cuma, 12:40
Şişli'de ayakkabı bağlama bahanesiyle hırsızlık
Abone Ol google-news

Halaskargazi Caddesi'nde geçen hafta kafeye müşteri gibi giren 4 şüpheli kadından biri, masada oturan müşterinin yerdeki çantasını çaldı.

Şüphelilerden biri, ayakkabısının bağcığını bağlama bahanesiyle yere eğildi. Yanında bulunan diğer iki şüpheli de görünmemesi için önünü kapattı.

Şüpheli, el çabukluğuyla yerde duran çantadan cüzdanı çaldı. Ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.


Şişli hırsız hırsızlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler