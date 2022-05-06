Şişli'de ayakkabı bağlama bahanesiyle hırsızlık
Şişli'de kafede ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, yerde duran çantanın içindeki cüzdanı çaldı. Şüpheli 3 arkadaşıyla kafeden kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Halaskargazi Caddesi'nde geçen hafta kafeye müşteri gibi giren 4 şüpheli kadından biri, masada oturan müşterinin yerdeki çantasını çaldı.
Şüphelilerden biri, ayakkabısının bağcığını bağlama bahanesiyle yere eğildi. Yanında bulunan diğer iki şüpheli de görünmemesi için önünü kapattı.
Şüpheli, el çabukluğuyla yerde duran çantadan cüzdanı çaldı. Ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlık anı ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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