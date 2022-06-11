Şişli'de baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı
İstanbul Şişli'de mobil operatör şirketine ait baz istasyonundan kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı. Şüphelinin baz istasyonundan kablo çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay geçen çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Mecidiyeköy Yolu Caddesi'nde mobil operatör şirketine ait baz istasyonunda meydana geldi. Yol kenarındaki yeşillik alandaki baz istasyonundan hırsızlık yapıldığını görenler polise haber verdi.
SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDI
Ekipler, şüpheli M.K.K'yi istasyondan kablo çalarken suçüstü yakaladı. Şüphelinin yanındaki çuval içinde ise demir mazgal parçaları, pense, bıçak, tornavida ve baz istasyonuna ait kablolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K.K emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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