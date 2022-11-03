Şişli'de çocuğunu parka götürürken öldürülmüştü; Sanığa 38 yıl hapis cezası

03 Kasım 2022 Perşembe, 18:21

İstanbul Şişli’de 11 Haziran 2021 tarihinde Okan Karaten, ailesiyle birlikte parka gittiği sırada iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahı çatışmanın ortasında kalmıştı. Kızını korumaya çalışan baba Karaten, tutuklu sanık Yunus Aksak’ın silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5’i tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya hayatını kaybeden Okan Karaten’in eşi Elanur Karaten, tarafların avukatları ve sanıkların bir kısmı katıldı.

“MAHKEMENİZİ VİCDAN MUHASEBENİZLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM”

Duruşmada söz alan Elanur Karaten, “Hayatlarına normal bir şekilde devam etmelerine izin vermeyeceğim. Hep orantısız tutukluluk diyorlar. Oransızca insan öldüren bu canilerin dışarı çıkmasına izin vermeyeceğim. Ailemi darmaduman ettiler. Ben günahsız birinin yoldan geçerken öldürülmesini kabul edemiyorum. Bunlara bir dava daha açacağım. Mahkemenizi vicdan muhasebenizle baş başa bırakıyorum” dedi.

Sanıklar ise son sözlerinde pişman olduklarını, öldürme kastlarının bulunmadığını dile getirdi.

KARATEN’İ ÖLDÜREN SANIĞA TOPLAMDA 38 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Yunus Aksak'ı "olası kastla öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 38 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına mahkûm etti.

Diğer sanıklardan Osman Turan, İslam Aytekin ve Cem İşişler'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla, ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapse mahkûm eden mahkeme, sanık Deniz Sarıhan'ı "tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 7 yıl 3 ay, sanık Berkay Gencer'i ise "suç delillerini gizlemek veya değiştirmek" suçundan 3 ay hapse çarptırdı.

TUTUKLU SANIKLARDAN 3'Ü TAHLİYE EDİLDİ

Heyet, sanıklar Ahmet Aydemir, Gültekin Efe ve Osman Karaz'ın tüm suçlardan beraatine karar verdi. Sanıklar Yunus Aksak ve Cem İşişler'in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, Deniz Sarıhan, Osman Turan ve İslam Aytekin'ı ise aldıkları ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliye etti.

"ADAM ÖLDÜRMENİN BİR CEZASI YOK"

Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten, kararın ardından mahkemeye tepki göstererek, "Sonuç itibariyle adam öldürmenin bir cezası yok. İnşallah siz de aynı şeyleri çoluk çocuk yaşarsınız. Hepinizin Allah belasını versin, insanları suça teşvik etmekten başka bir şey yaptığınız yok" dedi.