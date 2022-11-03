Şişli'de çocuğunu parka götürürken öldürülmüştü; Sanığa 38 yıl hapis cezası
İstanbul'un Şişli ilçesinde çocuğunu parka götürdüğü sırada iki grubun silahlı çatışması ortasında kalan 48 yaşındaki Okan Karaten’in kızını korumaya çalışırken başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, Karaten’i öldüren kurşunu sıkan Yunus Aksak’a “olası kastla adam öldürmek”, “öldürmeye teşebbüs” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından toplamda 38 yıl hapis cezası verdi.
İstanbul Şişli’de 11 Haziran 2021 tarihinde Okan Karaten, ailesiyle birlikte parka gittiği sırada iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahı çatışmanın ortasında kalmıştı. Kızını korumaya çalışan baba Karaten, tutuklu sanık Yunus Aksak’ın silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5’i tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya hayatını kaybeden Okan Karaten’in eşi Elanur Karaten, tarafların avukatları ve sanıkların bir kısmı katıldı.
“MAHKEMENİZİ VİCDAN MUHASEBENİZLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM”
Duruşmada söz alan Elanur Karaten, “Hayatlarına normal bir şekilde devam etmelerine izin vermeyeceğim. Hep orantısız tutukluluk diyorlar. Oransızca insan öldüren bu canilerin dışarı çıkmasına izin vermeyeceğim. Ailemi darmaduman ettiler. Ben günahsız birinin yoldan geçerken öldürülmesini kabul edemiyorum. Bunlara bir dava daha açacağım. Mahkemenizi vicdan muhasebenizle baş başa bırakıyorum” dedi.
Sanıklar ise son sözlerinde pişman olduklarını, öldürme kastlarının bulunmadığını dile getirdi.
KARATEN’İ ÖLDÜREN SANIĞA TOPLAMDA 38 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Yunus Aksak'ı "olası kastla öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 38 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına mahkûm etti.
Diğer sanıklardan Osman Turan, İslam Aytekin ve Cem İşişler'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla, ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapse mahkûm eden mahkeme, sanık Deniz Sarıhan'ı "tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 7 yıl 3 ay, sanık Berkay Gencer'i ise "suç delillerini gizlemek veya değiştirmek" suçundan 3 ay hapse çarptırdı.
TUTUKLU SANIKLARDAN 3'Ü TAHLİYE EDİLDİ
Heyet, sanıklar Ahmet Aydemir, Gültekin Efe ve Osman Karaz'ın tüm suçlardan beraatine karar verdi. Sanıklar Yunus Aksak ve Cem İşişler'in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, Deniz Sarıhan, Osman Turan ve İslam Aytekin'ı ise aldıkları ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliye etti.
"ADAM ÖLDÜRMENİN BİR CEZASI YOK"
Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten, kararın ardından mahkemeye tepki göstererek, "Sonuç itibariyle adam öldürmenin bir cezası yok. İnşallah siz de aynı şeyleri çoluk çocuk yaşarsınız. Hepinizin Allah belasını versin, insanları suça teşvik etmekten başka bir şey yaptığınız yok" dedi.
Video Haberler
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu