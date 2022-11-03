AKP İstanbul İl Başkanlığı sandıklarda 100 bin kişi görevlendirecek

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:44

Siyasetin ana gündem maddelerinden birini seçim tartışmaları oluşturuyor. Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken AKP içinde de seçim tarihi konuşulmaya başlanırken parti içinde sandık

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasıyla 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız verilirken, yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık görevlisi tespit edildi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Çevrimiçi İstanbul" programında ilk kez açıkladığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sandık görevlilerini buluşturma programına ve sandık görevlisi belirleme sürecine ilişkin ayrıntıları AKP İstanbul Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı anlattı.

100 BİN GÖREVLİ BELİRLENDİ

Karslı, İstanbul'un 964 mahallesinde 31 bin 500 sandık kurulacağını belirterek, sandıklarda görev alabilecek yaklaşık 250 bin kişiyle görüştüklerini, değerlendirmeler neticesinde, asil ve yedek sandık kurulu üyesi ile müşahitler olmak üzere toplamda 100 bin görevli belirlediklerini kaydetti.

Her okulda en az birer okul sorumlusu ve avukat görevlendirerek sandıklarda daha güçlü olunacağını dile getiren Karslı, "Hep söylediğimiz gibi davaya sadakat, göreve liyakat, işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti İstanbul olarak sandıklarda daha güçlüyüz, seçimlere şimdiden hazırız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE BULUŞULACAK

Karslı, 100 bin sandık görevlisi ile Erdoğan'ın bu ay bir araya geleceğini belirtti.



