Şişli’de Elektrik Kesintisi: Kepenkleri Kapanmayan Esnaf, Hırsızlara Karşı Nöbet Tutuyor

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:02

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi Avukat Caddesi ve çevre sokaklarda trafoda meydana gelen patlama nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Aralıklarla elektriğin kesildiğinden şikayetçi olan esnaf, 2 yıldır düzenli elektrik alamadıklarını ve sürekli elektriklerinin kesildiğini iddia etti.

Elektrik kesintileri sebebiyle dükkanlarında bulunan elektronik aletlerinin sürekli bozulduğunu söyleyen esnaf, BEDAŞ’ın bir an önce sorunu çözmesi için çalışma yapmasını bekliyor.

Tıraş yaparken elektriği giden esnaf Serkan Karahan, “Böyle tıraş etmiyoruz ama böyle bir rezillik yok. Bu kaçıncıdır? Geçen elektrik gitti, bizim klimamız bozuldu, klimamız patladı. Hatta mahallece bütün herkesin kliması patladı. İlk defa değil bu, ilk defa da olmuyor. Hani bu şekilde gerçekten bu rezillik bir şey. Sıcakta çalışıyoruz, ter içinde çalışıyoruz. Geliyor müşterimize güzel hizmet veremiyoruz hiçbir şekilde. Ondan sonra bütün esnaf muzdarip bundan. Şöyle söyleyeyim, ben bu dükkanı yaklaşık iki sene oldu açalı. İki senedir kesintisiz sürekli elektrik gidiyor. Her ay. Yani kime söylesek aynı şey? Kimse bir çare bulamadı daha buna. Hani hepsi kendilerini görüyor. Sorun şuradaki yüksek faz geliyor. Yani bir sürü insan kullandığı için yüksek faz geliyor. Onlar da değiştirmedi. Değiştirmedikleri işimizi trafo sürekli patlıyor. Buraya Boğaziçi elektrik bakıyor. Yani kaç defa aradık? 186 hattını biz kaç defa aradık. Sorun giderilecek, sorun şöyle olacak, sorun böyle olacak sürekli bahaneler. Başka da bir şey yok ve bu sürekli devam ediyor. Bak iki senedir buradayım kesintisiz yani ya iki ayda bir ya ayda bir. Kesin gidiyor yani, kesin yani bir kesinti oluyor. Geçen bir gitti klimamız patladı. Üç gün boyunca elektriksiz çalıştık burada. Akşam müşteri alamadık. Şu an yine aynı şekilde. Sorun bu” dedi.

Sabaha kadar nöbet tutuyorum

Zararlarının karşılanmadığını söyleyen bir başka esnaf Necat Gümüş ise “Elektrikle ilgili çok sıkıntılar var. Yani yaklaşık altı seneye yakındır ben burada esnafım, her ayda bir en az iki üç gün elektrikler yok. Hatta geçen bundan bir ay olmadı, 15-20 gün önce trafo patlaması oldu. Burada benim komşularımın çoğu kliması, kombisi, telefonu yandı. Hepsi bunları raporlayıp Boğaziçi Elektriğe vermelerine rağmen bir şey olmadı. Zararlarını karşılayacağız diyor müşteri hizmetleri ama başvurduklarında hiçbir şey yok. Boğaziçi elektrik müdürlüğüne gitmedim yalnız oradan biri bana ulaştı çünkü çok yere şikayet ettim. Bana dediği şu, ‘Orası çok eski bir hat, yer altına çok eski bir hat, binlerce kez içeriye raporlar sunmamıza rağmen değiştirmiyorlar. Şu an mesela dünden beri elektriğimiz yoktu. Bugün saat üçten sonra elektrik geldi. Burada dükkanı kapatamıyoruz, sadece ben değil. Bir sürü esnaf kapatamıyor. Burada akşam nöbet tutuyoruz, sabaha kadar uyku yok. Dün akşamdan beri buradayım, bütün esnaf da şahit. Sabaha kadar burada nöbet tutuyorum. Dükkanı nasıl bu şekilde bırakıp gideceğim? Yani sadece ben değil benim gibi onlarca esnaf bu şekilde. Bir de benim şurada dönerci esnafım var. Geçen gün yüz kilodan fazla tavuğu çöpe attı. Elektrik 3 gün gelmedi hepsini çöpe attı. Yani esnafın çok büyük bir zararı var. Sadece esnafın değil, komşularımın, ev sahiplerinin de öyle. Kombileri, beyaz eşyaları bir sürü şey yanıyor. Boğaziçi hiçbir şekilde ne bu işe yanaşıyor, ne bir zarar karşılıyor, ne de karşımıza bir muhatap çıkıyor. Sadece gidiyoruz işçileri bulabiliyoruz. Müşteri hizmetleri diyor ki, ‘Bizimde yapabileceğimiz bir şey yok, sistemde ne görüyorsak onu söylüyoruz size.’ Yani hiçbir muhatap yok maalesef” diye konuştu.