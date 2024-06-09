Şişli’de facianın eşiğinden dönüldü! Yokuştan kayan kamyon yan yattı: 'Deprem oluyor zannettim...'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:42

Güncelleme: 09.06.2024 - 17:44

Kuştepe İnönü Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında, ev eşyaları taşıyan nakliye kamyonunun yokuştan indiği sırada freni patladı.

Kamyon şoförü Musa Potur olası bir kazanın önüne geçmek için bir evin bahçe duvarına çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle yan yatarken kamyonda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

"FREN PATLADI; EVE ÇARPMAMAK İÇİN DUVARA VURDUM"

Kaza yapan kamyonun şoförü Musa Potur "Yukarıda fren patladı. Çocuklara vurmayayım diye bağırarak 'Yolda kimse kalmasın' dedim. Rampa aşağıya gelirken duvara vurayım dedim. Evleri yıkarım diye tereddütte kaldım. Sonra şurayı gördüm. Rampadan araç hızlandı. Karşıdaki ev yıkılacak diye korktum. Buralara çarparak indik aşağıya. Benim emniyet kameri bağlıydı. Onda asılı kaldım. Benim dizlerimde sorun var. İki çalışan vardı. Onlarda da birşey yok. Araçta ev eşyası vardı. Aslında başka bir yol varmış ama konum bizi buradan yönlendirdi. Başka bir yol vardı ama buradan geldik" dedi.

"NORMALDE BURADA ÇOCUKLAR OYNUYOR"

Kamyonun girdiği bahçede çocukların her zaman oyun oynadığını ancak bugün kimsenin olmadığını söyleyen ev sahibi Cavit Güler "Biz nikahtaydık. Bize telefon geldi. 'Balkona araba girdi' dediler. Hemen geldik. Normalde burada sokakta çocuklar oynuyor. Bahçede her zaman çocuklar oluyor. Allah korusun. Evcilik oynuyorlardı mahallenin çocukları orada 3- 5 yaşındaki kız çocukları" dedi.

Başka bir mahalle sakini ise, "Ben o sırada evdeydim koridorda oturuyordum. Sesi duyunca çıktım. İnsanları çıkardılar içinden. Deprem oluyor zannettim çok korktum. Çocuklar yoktu. Her gün çocuk olur burada, kaza sırasında Allah'tan çocuk yoktu. Çocuklar olsaydı felaket olurdu " dedi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun yokuştan hızla aşağı ilerlemesi ve evin bahçe ducvarına çarparak yan yattığı anlar görülüyor.