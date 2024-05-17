Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Şişli'de, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ile sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen yaşı küçük zanlı yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:46
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şişli'de narkotik madde satan motosikletli sokak satıcıları ve torbacılık yapanların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Gülbahar Mahallesi'ndeki bir binada uyuşturucu madde saklandığı, şüphelilerin buradan aldıkları uyuşturucuları motosikletle dağıttıklarını belirledi.

Bunun üzerine yapılan operasyonda, M.Ç. isimli yaşı küçük zanlı söz konusu adresten çıktığı sırada yakalanırken, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9 parça halinde yaklaşık 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adreste yapılan aramada, buzdolabının dondurucu ve alt bölümlerinde 273 parça halinde yaklaşık 635 gram uyuşturucu madde bulunurken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 620 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir kişi polis ekiplerine, ağabeyinin adına düzenlenen kimlik gösterdi. Yapılan araştırmada, A.I. olduğu tespit edilen zanlının 5 ayrı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlarca arandığı, hakkında toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.I. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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