Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:51

Güncelleme: 22.09.2024 - 18:11

Alınan bilgiye göre, İstanbul Şişli ilçesinin merkez noktalarından biri olan Abide-i Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Bir süre sonra olay yerinden ayrılan grup üyeleri, ellerine aldıkları pompalı tüfek ve tabancalarla geri geldi. Tartıştıkları diğer grup üyelerini gören şüpheliler, silahlarla ateş açtı. Silahlı saldırıda baba, oğul ve bir kişi yaralandı, saldırganlar olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

SOKAĞIN ORTASINDA ARBEDE

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanığı Ali Faruk Koçerlioğlu, "Sokağın arasında arbede yaşandı. Bıçakları vardı, arbede büyüdü. Sonra birkaç kişi geldi, tartıştıklarını yaraladılar." dedi.