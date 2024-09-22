Derbide ortalık karıştı: Futbolcu taraftarla kavga etti!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:31

Güncelleme: 22.09.2024 - 13:31

Arjantin Premier Ligi'nde Boca Juniors, ezeli rakibi River Plate'i konuk etti. "Superclasico" olarak adlandırılan derbiyi misafir takım 1-0 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ LANZINI'DEN

La Bombonera Stadı'nda oynanan maçta River Plate'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Manuel Lanzini attı. 90+12'de kırmızı kart gören Christian Lema, Boca Juniors'ı 10 kişi bıraktı.

TRİBÜNE ÇIKTI

Öte yandan karşılaşmanın sonunda ev sahibi takımın kalecisi Sergio Romero ile taraftarları arasında kavga çıktı. Kendisine hakaret edilmesi ve kafasına bayrak atılmasına oldukça sinirlenen Romero, tribüne çıkarak taraflarla tartıştı. Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği 37 yaşındaki file bekçisi soyunma odasına götürüldü.