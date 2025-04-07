Şişli'de kan donduran olay: Biri hamile 2 kişiyi öldürdüler! Şüpheliler kameraya yakalandı
Şişli’de hamile kadınla yanındaki adamın öldüren saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, 4 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.
Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı Trump Apart'ın zemin katındaki daireye girerek Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurmuştu.
Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
4 ŞÜPHELİ KAMERAYA YAKALANDI
Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın gerçekleştiği apartın yakınındaki sokaktan geçen 4 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüphelinin hızla uzaklaştığı görülüyor.
Yağmur isimli kadın ise, "Sabah saatlerine karşı biz kavga sesine uyandık. Sabah polisler vardı. Çok tanımıyorum. Hamileymiş. Çok üzüldüm. Eşini tanımıyorum" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- 12 milyar Avro’ya KKTC’yi sattılar
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?