Şişli'de kan donduran olay: Biri hamile 2 kişiyi öldürdüler! Şüpheliler kameraya yakalandı

Şişli’de hamile kadınla yanındaki adamın öldüren saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, 4 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de kan donduran olay: Biri hamile 2 kişiyi öldürdüler! Şüpheliler kameraya yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 21:03

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı Trump Apart'ın zemin katındaki daireye girerek Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurmuştu. 

Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

4 ŞÜPHELİ KAMERAYA YAKALANDI

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın gerçekleştiği apartın yakınındaki sokaktan geçen 4 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüphelinin hızla uzaklaştığı görülüyor. 

Yağmur isimli kadın ise, "Sabah saatlerine karşı biz kavga sesine uyandık. Sabah polisler vardı. Çok tanımıyorum. Hamileymiş. Çok üzüldüm. Eşini tanımıyorum" dedi.

 


Etiketler: #Şişli #hamile #şüpheli

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