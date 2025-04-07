İstanbul Şişli'de kan donduran olay: Maskeli saldırganlar, biri hamile 2 kişiyi kurşun yağdırarak katletti!
Şişli'de maskeli iki saldırgan gece yarısı bir apartmana girerek iki kişiye ateş açtı. Biri hamile iki kişi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Katliam gibi olay, İstanbul Şişli, Kuştepe’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre apartmana maskeli 2 kişi girdi.
Ekol TV'nin haberine göre; zemin katta oturan Güntekin Gezer ve hamile olan Kader Küçük Coşkun, maskeli ve silahlı iki kişi tarafından vuruldu.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Hastaneye kaldırılan Gezer ve Coşkun hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Etiketler: #Şişli #silahlı saldırı #silahlı saldırgan
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