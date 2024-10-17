Şişli'de korkunç olay... 43 yaşındaki kadın bazanın altında kalarak can verdi
İstanbul Şişli'de temizlik yaptığı sırada açtığı baza kapağının üzerine kapanması sonucu sıkışarak hayatını kaybeden Burcu E. son yolculuğuna uğurlandı.
Şişli'de dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, temizlik yapan satış müdürü Burcu E.(43), temizlemek için açtığı bazanın kapağının üzerine kapanmasından dolayı sıkışarak hayatını kaybetti.
Burcu E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılan cenaze töreninin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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