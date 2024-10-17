Ankara’da acı olay... Otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk hayatını kaybetti

Ankara’da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk hayatını kaybetti.

Ankara’da acı olay... Otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:10

Edinilen bilgiye göre, Çubuk-Ankara yolu üzerinde ilçe merkezinden Ankara istikametine seyreden Emre M. (48) yönetimindeki 37 KL 427 plakalı otomobil, İbni Sina Caddesi’nden yola çıkan Suriye uyruklu bisikletli 2 çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İsmail A. (12) ve Gays A. (8) ağır yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen çocuklar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Emre M. gözaltına aldı.


Etiketler: #bisiklet #Ankara #trafik kazası

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