Şişli'de metruk binada yangın: Bir kişinin cesedi bulundu

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:20

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:24

Olay, Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Hasat Sokak'ta saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Binada yapılan incelemede içeride hareketsiz yatan bir kişi olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 30 yaşındaki İ.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAHALLELİ ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR

Mahalle sakini Erdal Güney, "Dün gece bir kişi buraya girmiş. Artık kendini ısıtmaya mı çalıştı bir madde mi kullandı onu bilmiyoruz. Fakat burada bir çocuk parkı var. Burada bu gibi durumlara meyil vermemek lazım. Burası yıkılıp düşmek üzere. Yarın bir gün burada bir çocuğun başına bir şey geldiği zaman bunu telafisi yok. Yetkililerden bu gibi noktaların önlemlerinin alınması gerekiyor. Burada bir kişi ölmüş. Normalde buranın kapsını açamasa, giremese böyle bir durum gerçekleşmezdi" diye konuştu.