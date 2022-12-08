Şişli'de otelde yangın paniği!
Şişli'de bir otelde yangın çıktı. Otel odasında çıkan yangında dumanlar üst katları da kapladı. Oteldekiler itfaiye ekiplerinin yardımı ile dışarıya çıkartılırken dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldı.
İstanbul Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bulunan 8 katlı otelin 2. katındaki odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Dumanlar kısa sürede üst katları da bastı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek üst katlarda bulunan otel müşterilerini dışarıya çıkarttı.
2. katta dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla otelden çıkartılırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.
Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
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