Şişli'de otelde yangın paniği!

08 Aralık 2022 Perşembe, 08:50

İstanbul Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bulunan 8 katlı otelin 2. katındaki odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Dumanlar kısa sürede üst katları da bastı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek üst katlarda bulunan otel müşterilerini dışarıya çıkarttı.

2. katta dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla otelden çıkartılırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.