Şişli’de oylarını kullanıp ayine katıldılar, Paskalya Bayramını kutladılar

Şişli'deki Feriköy Ermeni İlkokulu ile Ortaokulu'nda oyunu kullanan seçmen, okulun bahçesindeki Surp Vartanans Kilisesi’nde düzenlenen ayine katılarak Paskalya Bayramı’nı kutladı. Ayine katılanlardan Nurhan Palakoğlu, "Bu sene ilginç bir rastlantı olarak Paskalya ve yerel seçimler aynı güne denk geldi. Şu an bulunduğumuz yerdeki bahçemiz, kilisenin ve okulun ortak kullandığı bir bahçe, mesafe açısından iyi oldu" dedi.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:20
Şişli’de oylarını kullanıp ayine katıldılar, Paskalya Bayramını kutladılar
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Şişli Feriköy’de bulunan Feriköy Ermeni İlkokulu ile Ortaokulu'nda yerel seçimler için oylarını kullananlar, Surp Vartanans Kilisesi’ndeki ayine katılarak Paskalya Bayramı'nı da kutladı. Kimi vatandaşlar önce ayine katıldı daha sonra oy kullandı, kimileri ise oyunu kullandıktan sonra ayine katıldı.

"PASKALYA VE YEREL SEÇİMLER AYNI GÜNE DENK GELDİ"

Nurhan Palakoğlu, "Bu sene ilginç bir raslantı olarak Paskalya ve yerel seçimler aynı güne denk geldi. Paskalya, bilmeyenler için İsa Peygamberimizin yeniden dirilişini kutluyoruz. Ermeni Cemaati ve Katolik Cemaati 7 hafta boyunca oruç tuttu, oruç döneminin bitiminde de Paskalya'yı kutluyoruz. Kiliselerin olmadığı yerde oy kullanan vatandaşlarımız için sorun oldu ama her ikisini de insanlar yapıyorlar. Çünkü önem veriyorlar. Bir yerde Paskalya önemli ama ülkemiz için en iyi hizmeti verecek yönetciyi seçmek de önemli.Şu an bulunduğumuz yerdeki bahçemiz, kilisenin ve okulun ortak kullandığı bir bahçe, mesafe açısından iyi oldu" dedi.

Oy kullandıktan sonra Paskalya Bayramı’nı kutlamaya gelen bir cemaat üyesi ise "Paskalya Bayramımız çok iyi geçti, milletin çoğu oyunu kullandı öyle geldik. Gitmeyenler de şimdi gidecek oy kullanacaklar. Bildiğim kadarıyla seçim Paskalya Bayramı’na daha önce denk gelmedi. Vatandaşlık görevimizi yaptık sonra bayramımızı kutladık, Allah devletimizden razı olsun" dedi. 


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