Şişli'de plazada korkutan yangın
Şişli'de rezidans dairelerinin bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı.
Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Malvarlığına haciz konuldu!
- Katili itiraf etti!
- Çalışan emekliler dikkat: Maaşınız kesilebilir!
- Amca ile işçi R.A'nın telefon görüşmesi dosyaya girdi!
- Tahliye kararı verildi
- 'Çernobil yanında güllük gülistanlık kalır'
- CHP'li isim olayın perde arkasını açıkladı
- Yolcunun yemeğinden fare çıktı: Uçak acil iniş yaptı
- Kredi faizlerindeki düşüş konut fiyatlarını uçurdu!
- İktidara çok sert 'Beyoğlu' tepkisi