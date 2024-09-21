Şişli'de plazada korkutan yangın

Şişli'de rezidans dairelerinin bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı.

Şişli'de plazada korkutan yangın
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DHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 14:15

Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 


Etiketler: #Şişli #Yangın

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