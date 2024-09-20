Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü
Rize'de, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K., hayatını kaybetti.
Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
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