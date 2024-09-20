Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü

Rize'de, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K., hayatını kaybetti.

Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:21

Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Rize #okul

İlgili Haberler

Velilerden, 'özel okulun 30 bin lira istediği kitapları kitapçıdan 5 bin liraya aldık' iddiası

Velilerden, 'özel okulun 30 bin lira istediği kitapları kitapçıdan 5 bin liraya aldık' iddiası
Son Dakika... Zorbalığıyla gündeme gelen okul müdürü hakkında karar

Son Dakika... Zorbalığıyla gündeme gelen okul müdürü hakkında karar
Okulda adeta şeriat ilan etmişti: Müdür yardımcısının kapısını kırdı, odasını boşalttı!

Okulda adeta şeriat ilan etmişti: Müdür yardımcısının kapısını kırdı, odasını boşalttı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler