Şişli'de plazada yangın paniği!
Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
19 Mayıs Mahallesi'nde, bir plazanın bodrum katındaki araç bakım servisinin boya fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Ayhan Sicimoğlu'na tepki yağdı: 'Özür dile' çağrısı
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Fazla samimiyetten hoşlanmayan burçlar hangileridir?
- Bu sefer 24 kat artırdılar