Şişli'de plazada yangın paniği!

Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:43
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İstanbul Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

19 Mayıs Mahallesi'nde, bir plazanın bodrum katındaki araç bakım servisinin boya fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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