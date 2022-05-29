Şişli'de 'taciz' iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

İstanbul Şişli'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 12:16
Şişli'de 'taciz' iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu
Abone Ol google-news

Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti. 

Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.


İstanbul Şişli taciz metro

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler