Şişli'de ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı... Ablası Cumhuriyet'e konuştu: 'Sessiz kalmayacağım!
Şişli'de polis müdahalesinde gözaltına alınan Gökdeniz Kaçar'ın ablası Manolya Tuğçe Kaçar Cumhuriyet'e konuştu. Abla Kaçar "Bu ülkede gençlerin hak arama çabası böylesine bastırılıyorsa, hepimizin canı tehlikede demektir. Bir abla olarak yüreğim yanıyor ve bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağım" dedi.
Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanan üniversite öğrencilerine polis sert müdahalede bulundu.
Öğrencilere 'yüzlerini açmalarını' isteyen polis, daha sonra öğrencileri gözaltına almaya başladı. O sırada Gökdeniz Kaçar’ın görüntülerde ‘canım acıyor, yapmayın’ demesine rağmen ters kelepçe ile gözaltına alındığı görüntülere yansımıştı. Söz konusu görüntülerde, Kaçar’ın gözaltına alınmasına çeken birinin gülmesi de dikkat çekmişti.
Gözaltına alınan Gökdeniz Kaçar’ın ablası Manolya Tuğçe Kaçar Cumhuriyet’e konuştu. Gökdeniz Kaçar'ın ablası Kaçar şunları söyledi:
"Kardeşim bir eylem sırasında gözaltına alındı. Emniyete götürülmeden önce hastaneye getirildiğinde oradaydım. O an gözaltına alınan gençleri tek tek gördüm… Hepsi pırıl pırıl çocuklardı. Yalnızca seslerini duyurmak istemişlerdi. Ama karşılaştıkları şey, şiddet ve baskı oldu. Bu ülkede gençlerin hak arama çabası böylesine bastırılıyorsa, hepimizin canı tehlikede demektir. Bir abla olarak yüreğim yanıyor ve bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağım."
Gözaltına alınan Kaçar'ın beraber eyleme gittiği arkadaşı ise şunları söyledi:
"Yasal hakımızı kullanarak biz de eylemdeydik. Hiçbir şey yapmadan bir anda saldırıp arkadaşımızı şiddetli bir şekilde ters kelepçe alıp 'yardım edin' demesine rağmen hiçbir şekilde şiddetini azaltmadan gözaltına alındı."
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