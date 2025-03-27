Son Dakika... Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi: 3'ü avukat en az 80 gözaltı!
Son dakika haberi... Şişli'de toplanan öğrencilere polisin sert müdahalesinin ardından 3'ü avukat en az 80 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Vatan Emniyet'te avukatların da içeriye alınmadığı bildiriliyor.
İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanan üniversite öğrencilerine polis sert müdahalede bulundu. Öğrencilere 'yüzlerini açmalarını' isteyen polis, daha sonra öğrencileri gözaltına almaya başladı.
Edinilen bilgilere göre, Şişli'de 3'ü avukat en az 80 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Vatan Emniyet'te avukatların da içeriye alınmadığı bildiriliyor.
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