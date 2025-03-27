Son Dakika... Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi: 3'ü avukat en az 80 gözaltı!

Son dakika haberi... Şişli'de toplanan öğrencilere polisin sert müdahalesinin ardından 3'ü avukat en az 80 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Vatan Emniyet'te avukatların da içeriye alınmadığı bildiriliyor.

Son Dakika... Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi: 3'ü avukat en az 80 gözaltı!
Abone Ol google-news
Ufuk Sepetci
Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:57

İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanan üniversite öğrencilerine polis sert müdahalede bulundu. Öğrencilere 'yüzlerini açmalarını' isteyen polis, daha sonra öğrencileri gözaltına almaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Şişli'de 3'ü avukat en az 80 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Vatan Emniyet'te avukatların da içeriye alınmadığı bildiriliyor. 

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #Şişli #öğrenci #polis #gözaltı

İlgili Haberler

Gülben Ergen: Beni gözaltına alırlar mı?

Gülben Ergen: Beni gözaltına alırlar mı?
Hadise'den 'gözaltı' tepkisi: 'Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var'

Hadise'den 'gözaltı' tepkisi: 'Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var'
İzmir'de gözaltına alınan SOL Partili Mehmet Duman, ev hapsiyle serbest

İzmir'de gözaltına alınan SOL Partili Mehmet Duman, ev hapsiyle serbest
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler