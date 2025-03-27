Öğrenciler Şişli'de toplanıyor: Polisten 'yüzünüzü açın' anonsu!

İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüyecek. Eylem başlamadan önce polis Şişli’de toplanan öğrencilere anons ile yüzlerini açmalarını söyledi. Polis öğrencileri gözaltına almaya başladı.

Öğrenciler Şişli'de toplanıyor: Polisten 'yüzünüzü açın' anonsu!
Abone Ol google-news
İrem Karataş/Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protestolar tüm hızıyla devam ediyor.

1 hafta boyunca İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de direnen yurttaşlar, sert polis müdahalesine maruz kaldı. Binden fazla kişi gözaltına alındı.

Bugün de İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüyecek.

Söz konusu eylem için toplu taşımaya da kısıtlama getirildi. 

Eylem başlamadan önce polis Şişli’de toplanan öğrencilere anons ile yüzlerini açmalarını söyledi.

Maske takanlara yasal işlem uygulanacağı söylendi.

Görüntülere yansıyanlara göre, polis öğrencileri gözaltına almaya başladı. 

Polisin gözaltı ve müdahalesi sürerken öğrenciler Cevahir AVM'den uzaklaştırıldı.


Etiketler: #üniversite öğrencileri #Protesto #Şişli #polis

İlgili Haberler

Dün abluka kaldırılmıştı: ODTÜ'de öğrencilerin eylemine polis barikatı

Dün abluka kaldırılmıştı: ODTÜ'de öğrencilerin eylemine polis barikatı
Eylemler 8'inci gününde: İzmir’de İmamoğlu gösterilerine polis müdahalesi

Eylemler 8'inci gününde: İzmir’de İmamoğlu gösterilerine polis müdahalesi
İmamoğlu eylemlerinde güldüren anlar: Pikachu, polis müdahalesinden kaçarken görüntülendi

İmamoğlu eylemlerinde güldüren anlar: Pikachu, polis müdahalesinden kaçarken görüntülendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler