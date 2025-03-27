Öğrenciler Şişli'de toplanıyor: Polisten 'yüzünüzü açın' anonsu!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:38

Güncelleme: 27.03.2025 - 19:34

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protestolar tüm hızıyla devam ediyor.

1 hafta boyunca İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de direnen yurttaşlar, sert polis müdahalesine maruz kaldı. Binden fazla kişi gözaltına alındı.

Bugün de İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüyecek.

Söz konusu eylem için toplu taşımaya da kısıtlama getirildi.

Eylem başlamadan önce polis Şişli’de toplanan öğrencilere anons ile yüzlerini açmalarını söyledi.

Maske takanlara yasal işlem uygulanacağı söylendi.

Görüntülere yansıyanlara göre, polis öğrencileri gözaltına almaya başladı.

Polisin gözaltı ve müdahalesi sürerken öğrenciler Cevahir AVM'den uzaklaştırıldı.