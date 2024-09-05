Şişli’de trafikte ilerleyemeyen ambulans kaldırımdan gitti
Şişli'de trafikte ilerleyemeyen ambulans, sürücülerin yol vermemesi üzerine kaldırıma çıkarak yoluna devam etti, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şişli'de, yoğun trafik nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulans gelen ihbara yetişebilmek için kaldırıma çıktı. O anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Mecidiyeköy Mahallesi, Merkez Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.Trafik yoğunluğu nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulansa, sürücüler de yol vermedi. Bunun üzerine ambulans kaldırıma çıkmak zorunda kaldı. Bir süre kaldırımdan giden ambulans, trafik yoğunluğunun azaldığı noktada yeniden yola inip caddede ilerlemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- Savaş gemisi komutanı görevden alındı!
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'