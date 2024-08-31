Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde seyir halindeki ambulans ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans ve otomobilden toplam 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- Reha Muhtar'dan kötü haber
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- CTE'den 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması
- Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!
- 'Röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu'
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku!
- Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden gelmiş
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!