Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 11:13

Güncelleme: 31.08.2024 - 11:14

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde seyir halindeki ambulans ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans ve otomobilden toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.