Şişli'de 'yan bakma' cinayeti: Eczane çalışanı hayatını kaybetti!
İstanbul Şişli'de, apartman görevlisi ile eczane çalışanı arasındaki yan bakma tartışması cinayetle sonuçlandı. Olayda, eczacı Gökhan Baran hayatını kaybetti.
İstanbul'un Şişli ilçesinde, apartman görevlisi ile eczane çalışanı arasındaki yan bakma tartışması cinayetle sonuçlandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi 98/A numarada saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İş yerinin önünde bekleyen Gökhan Baran (31) adlı eczane çalışanı ile cadde üzerindeki bir apartmanda görevli olan Kadir K. (42) arasında 'yan bakma' gerekçesiyle tartışma çıktı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen uzayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Kadir K.'nin parmağı kırıldı.
Komşu esnafın araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından evine giderek tabancasını alan Kadir K., tekrar eczanenin önüne geldi. Tartıştığı Gökhan Baran'ın eczanenin içinde olduğunu gören Kadir K., içeri girerek birkaç el ateş etti. Göğsüne iki kurşun isabet eden Baran, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden ayrılarak evine gitti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Baran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, apartman görevlisi Kadir K.'yi saklandığı evinde cinayet silahıyla yakaladı. Kadir K., gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu!
- 'Dana dili' ile tehdit davasında karar çıktı
- Kılıçdaroğlu bu kez Astsubaylara seslendi