Pendik'te korkunç cinayet: Aralarında çocukların da olduğu 2 grup birbirine girdi
İstanbul Pendik'te alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 17 yaşındaki B.G., Senar Bozdemir'i (37) bıçaklayarak öldürdü. Çıkan arbedede 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da 31 Mart'ta Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesinde aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu iddia edilen 2 grup telefonda birbirlerini tehdit ettikten sonra buluştu.
Senar Bozdemir ve arkadaşı M.B., telefonda tartıştıkları A.G.(42), B.G.(17), P.C.A.(16) ve K.Y.(16) ile karşı karşıya geldi. Taraflar burada da önce tartıştı daha sonra da kavga etti..
Kavgada B.G., Senar Bozdemir'i bıçakladı. Bozdemir yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olaya karışan A.G., B.G., P.C.A. ve K.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.G., B.G. ve P.C.A. ise tutuklandı.
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