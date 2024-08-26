Şişli'de yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şişli'de sokakta müzik dinleyen grup ile sesten rahatsız olan mahalle sakini arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 20:02
Şişli'de yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Olay dün saat 04.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi, Müjde Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yüksek sesle müzik dinleyerek eğlenen grup ile mahalle sakini İsmet Sezişli arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, İsmet Sezişli pompalı tüfekle, Enis C. ise tabanca ile vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enis C. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, İsmet Sezişli ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmet Sezişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karın ve bacağından yaralanan Enis C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


müzik haberleri yüksek haberleri SES haberleri

İlgili Haberler

Savunma Bakanlığı alarm durumuna geçti... Japonya, Çin'e ait askeri bir uçağın hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü

Savunma Bakanlığı alarm durumuna geçti... Japonya, Çin'e ait askeri bir uçağın hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışanlara çifte standart uygulaması mağdur etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışanlara çifte standart uygulaması mağdur etti
ABD başkanlık seçimleri-madalyonun öbür yüzü

ABD başkanlık seçimleri-madalyonun öbür yüzü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler