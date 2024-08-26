Şişli'de yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 20:02

Güncelleme: 26.08.2024 - 20:02

Olay dün saat 04.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi, Müjde Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yüksek sesle müzik dinleyerek eğlenen grup ile mahalle sakini İsmet Sezişli arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, İsmet Sezişli pompalı tüfekle, Enis C. ise tabanca ile vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enis C. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, İsmet Sezişli ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmet Sezişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karın ve bacağından yaralanan Enis C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.