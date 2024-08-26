Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışanlara çifte standart uygulaması mağdur etti

Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 04:00

Aydın’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çalışan yüzde 42 engelli yurttaş S.A., engelliliğinin yanı sıra eş ve eğitim durumundan tayin istemesine karşın reddedildi. Aynı müzede çalışan üç memurun yer değişikliği talebi ise kabul edildi.

Yurttaşın eşi Meltem Torun Aslan, eşinin yaşadığı sorunları Cumhuriyet’e anlattı. İstanbul’da çalışması nedeniyle orada ikamet ettiğini ve ayrı yaşamak zorunda kaldıklarını söyleyen Aslan, eşinin aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gördüğünü söyledi. Öğrenimi kapsamında devam zorunluluğu bulanan S.A’nın, bir dönem daha devamsızlık yaparsa öğrenimi sona erecek. Tüm bu bilgiler ışığında geçtiğimiz yıldan bu yana altı kez dilekçe yazan S.A’nın tayin isteği yerine getirilmezken bulunduğu müzeden üç çalışanın yer değişikliği talebi ise kabul edildi.

‘RAHATSIZLIK YARATMIŞ’

Kendisiyle aynı koşullarda işe alınan kişilerin tayinin yapıldığına dikkat çeken S.A., dilekçelerin ardından genel müdürlük ile yaptığı görüşme sonucunda sözlü olarak “Çok fazla dilekçe verdiği için rahatsızlık yarattığı, bu sebeple yer değişikliğinin yapılmadığı” yanıtını aldığını iddia etti. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te yer alan ilgili maddede, “Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir” ifadeleri yer alıyor. Bakanlığın söz konusu dilekçeleri reddetmesine nedeni söz konusu yurttaşın geçici görevlendirilme ile kazıda bulunduğu gösterildi.

