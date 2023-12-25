Şişli'deki hastanede doktor darbedilmişti: Meslektaşları protesto etti
Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darbedilmesi meslektaşlarınca protesto edildi.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde yapılan eyleme, sağlık sendikalarının temsilcileri ve hastane çalışanları katıldı. Sağlıkta şiddetin son bulması talep edilen eylemde konuşan darbedilen doktor Mertcan Yazıcı'nın babası Nevzat Yazıcı, üç çocuğunun tıp, eczacılık ve hukuk bölümlerinde eğitim gördüğünü söyledi.
Yazıcı, zor şartlarda yetiştirdiği çocuklarının "şehir eşkıyalığına" maruz kalmasını istemediğini belirtti.
Oğlunun çok üzücü bir olaya maruz kaldığını, darp nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydeden Yazıcı, sağlıkta şiddet konusunda, yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
Doktor Mertcan Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları Muhammet Eren Ş. (17) ve Burak Ş. (27) tarafından darbedilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklanırken Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Doktor Yazıcı'nın hastane koridorunda darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.
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