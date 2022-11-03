Şişli'deki kadın kaçırma cinayetinde yeni gelişme: IŞİD ayrıntısı dikkat çekti
Şişli'de eşini kaçırdığı iddiasıyla Muhammet Tek'i öldüren Emrullah K. ve akrabalarının sorgusunda olaya bir başka otomobildeki iki kişinin daha karıştığı belirlendi. Polis, Muhammet Tek'in otomobilini takip ederek geldiğini Emrullah K.'ye haber verdiği belirlenen iki kişiyi daha gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda iki kişinin IŞİD üyesi olduğu ortaya çıktı.
Şişli'de 1 Kasım'da meydana gelen olayda biri kadın iki kişinin içinde bulunduğu otomobil silahlı saldırıya uğramıştı. Otomobilin önünü keserek durduran saldırganlar direksiyonda bulunan Muhammet Tek'i öldürdükten sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak uzaklaştı.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa süre içinde eşini kaçırdığı iddiasıyla Muhammet Tek'i öldürdüğü iddia edilen Emrullah K. ve 3 akrabası gözaltına alındı. Sultanbeyli'nde yapılan operasyonda Muhammet Tek'in eşi Berivan K. de kurtarıldı.
Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayda yeni bir gelişme yaşandı. Polis Muhammet Tek ile Berivan K.'nin içinde bulunduğu otomobili, olayın hemen öncesinde takip eden bir otomobil belirledi. Otomobilin saldırının yere yaklaştığını haber verdiği değerlendirilen otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alındı. Yeni gözaltına alınan şüpheliler Orhan K. İle Sinan K. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Orhan K.'nin daha önceden 11 ayrı suçtan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.
IŞİD ÜYESİ ÇIKTILAR
Yapılan çalışmalarda öldürülen Muhammet Tek'in 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü IŞİD'in İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı öğrenildi. Katil zanlısı Emrullah K.'nin ise yine IŞİD üyesi olmaktan ve örgüte finans sağlamaktan arama kararı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 kişi yarın adliyeye sevk edilecek.
Video Haberler
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- AKP'liler grup toplantısını çocuk parkına çevirdi: 'Kemal pabucu yarım, aday ol da oynayalım'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- CHP'li Levent Gök, Deniz Baykal ile telefonda görüştü: 'Yumruk gibi bir araya gelelim'
- Umur Birand'dan Meral Akşener açıklaması: Yanlışlıkla yayınladık