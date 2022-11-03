Şişli'deki kadın kaçırma cinayetinde yeni gelişme: IŞİD ayrıntısı dikkat çekti

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:20

Şişli'de 1 Kasım'da meydana gelen olayda biri kadın iki kişinin içinde bulunduğu otomobil silahlı saldırıya uğramıştı. Otomobilin önünü keserek durduran saldırganlar direksiyonda bulunan Muhammet Tek'i öldürdükten sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak uzaklaştı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa süre içinde eşini kaçırdığı iddiasıyla Muhammet Tek'i öldürdüğü iddia edilen Emrullah K. ve 3 akrabası gözaltına alındı. Sultanbeyli'nde yapılan operasyonda Muhammet Tek'in eşi Berivan K. de kurtarıldı.

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayda yeni bir gelişme yaşandı. Polis Muhammet Tek ile Berivan K.'nin içinde bulunduğu otomobili, olayın hemen öncesinde takip eden bir otomobil belirledi. Otomobilin saldırının yere yaklaştığını haber verdiği değerlendirilen otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alındı. Yeni gözaltına alınan şüpheliler Orhan K. İle Sinan K. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Orhan K.'nin daha önceden 11 ayrı suçtan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

IŞİD ÜYESİ ÇIKTILAR

Yapılan çalışmalarda öldürülen Muhammet Tek'in 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü IŞİD'in İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı öğrenildi. Katil zanlısı Emrullah K.'nin ise yine IŞİD üyesi olmaktan ve örgüte finans sağlamaktan arama kararı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 kişi yarın adliyeye sevk edilecek.