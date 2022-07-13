Şişli'deki 'scooter' kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül toprağa verildi: '1 ay sonra Amerika'ya gidecekti...'
İstanbul Şişli’de scooter kullandığı sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Dilara Gül, Maltepe’de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törende gözyaşları sel oldu.
Şişli Halaskargazi Mahallesi’nde 12 Temmuz gece saatlerinde meydana gelen kazada, scooter kullanan dansçı Dilara Gül (23), seyir halindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gül’ün cenazesi, Maltepe Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına, sevenleri ve arkadaşları katıldı.
Cenazede, Gül’ün ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
"1 AY SONRA AMERİKA'YA GİDECEKTİ"
Cenazede konuşan Dilara Gül’ün yakınlarından Merve Karakaya, "Hayalleri vardı, kendisi zaten dansta çok başarılı bir kızımızdı. 1 ay sonra Amerika’ya gidecekti. Özel burs kazandı. Erken yaşta bir can kayboldu" dedi.
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