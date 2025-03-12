‘Sistematik şekilde geriledi’

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:14

Pansuman olsun diye başlatılan bayram ikramiyesi anlamını yitirdi, olması gerekenin çok altında. Bugün bir mutfak tüpü ücreti kadar artırıldı. 2 kilo kıyma alınabilecek bir para. AKP iktidarı yıllar içerisinde emeklileri sefalete mahkûm etti. Bu politikalarda da ısrar ediyorlar” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası 10 Mart’ta Türkiye genelinde stant kurarak taleplerinin karşılanması için imza kampanyası başlattı.

Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, taleplerinin karşılanmaması durumunda bakanlıklar önüne gidip eylem yapacaklarını söyleyerek “Sağlıkta, elektrikte yapılan zamlara karşı da kampanya yapıyoruz. Bu zamları geri almayacaklarını biliyoruz ama bir daha zam yaparken düşüneceklerdir. Sessiz kalmaktan iyidir” dedi.